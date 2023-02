Klever Expertin gibt Tipps Diese Gesellschaftsspiele werden wir 2023 spielen

Bei „Cascadia“ spielen ein bis vier Personen ab 10 Jahren um den Sieg. Das sei eine Besonderheit, so Nellissen: „Dieses Spiel kann man eben auch alleine genießen, denn es hat einen Einzelspielermodus“. Solche Merkmale seien heute gefragter als früher, so Nellissen, insbesondere seit der Corona-Pandemie. In „Cascadia“ erstellt jede Person durch das Zusammenlegen verschiedener Plättchen ein eigenes Ökosystem. Durch die Kombination von Landschaftstypen und Tierarten entsteht eine individuelle Landschaft, an dieser orientiert sich dann schlussendlich die Punktevergabe. Spieleliebhaber wird „Cascadia“ an das bekannte Spiel „Die Siedler von Catan“ erinnern. Kostenpunkt für das Spiel des Jahres 2022 im Rofu Kinderland: 29,99 Euro.