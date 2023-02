Bunter Abend So feierte die Krunekroane in Kranenburgs Bürgerhaus

Da kam die Minigarde mit ihrem Gardetanz gerade recht, ehe es mit Angela Heek und Sohn Matthias weiterging. Sie gewährten der bunten Narrenschar einen Einblick in ihr Zuhause. Für Sohn Matthias bräuchte seine Mutter zum Beispiel keine Abschminktücher kaufen, um ihr Gesicht auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Und bevor Marko Cox und Lato Gerrtzen als „Dock und Doof“ auf die Bühne kamen, präsentierten Ullo Lohmann und Norbert Cloosters ihr Gesangs-Medley „Best of Krunekroane Kroane Duo“. Mit ihren Liedern heizten sie dem Narrenbau noch einmal so richtig ein und nahmen nach nunmehr 22 Jahren als Duo Abschied von der närrischen Bühne. Natürlich nicht ohne Zugabe.