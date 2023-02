Karneval in Bedburg-Hau Gute Laune Hau feiert endlich wieder

Auch wenn schon zwei närrische Hoheiten ihren Weg in die Mehrzweckhalle gefunden hatten: Die Bedburg-Hauer warteten natürlich auf ihre Tulpenprinzessin. Begleitet vom Tambourcorps Till-Moyland zog Prinzessin Jessica I mit ihrem Gefolge in den Saal ein. Nachdem sie ihr Programm, inklusive Tanz und Prinzessinnenlied, dargeboten hatte, verblieb die Truppe für den Rest des Abends im Saal, um mit der GLH zu feiern. Die Gäste waren inzwischen in absoluter Partylaune. Diesen Wunsch konnte Sängerin Jil Averbrock mit ihren Schlagern ohne Probleme erfüllen. Während der Zugabe mit alten Partyhits wurde sie dabei von ihren „Smiling Lights“ als Background-Tänzerinnen unterstützt. Genau diese Mädels präsentierten anschließend mit ihren Showtanz „Alpengaudi“, bei dem nur zu erahnen war, wie viel Fleiß und Training in so einem Tanz stecken muss. Begleitet von Applaus wurden die sichtlich stolzen, jungen Damen von der Bühne entlassen.