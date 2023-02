Überhangklassen werden gebildet Kleve hat mehr Grundschüler als untergebracht werden können

Die drei zusätzlichen Züge (die Schüler für fünf Klassen aufnehmen müssen), werden eingerichtet an der Grundschule an den Linden, an der Montessorischule und an der St.-Michael-Schule Reichswalde. An der Grundschule An den Linden geht das gut, weil durch die Einführung des rhythmisierten Ganztags dort Räume vorhanden sind, an der Montessorischüle ebenfalls, weil es sich dort nicht genügend Schüler angemeldet haben, um die geplanten vier Züge zu füllen. Eng wird es an der St.-Michael-Schule in Reichswalde. Durch einen Brand fallen dort zwei Mehrzweckräume weg. Dafür erhält die Schule einen Sanitätscontainer auf dem Schulhof. Die zusätzlichen Schüler müssen in den vorhandenen Räumen beschult werden.