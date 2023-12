Neues Programm von Ludger Kazmierczak Die „Emmerichisierung“ der Klever Innenstadt

Vor zehn Jahren machte Ludger Kazmierczak seine ersten Gehversuche als Kabarettist. Der WDR-Redakteur trat mit einem satirischen Jahresrückblick im Klever Aussichtsturm auf. Einige Kollegen hätten damals Zweifel geäußert, sagte der 54-Jährige am Samstagabend bei der Premiere seines neuen Programms „Schlimmer! Geht immer!“ in der ausverkauften Klever Stadthalle. „Einige Kollegen sagten: So eine Kleinstadt gibt doch nicht genug her für Satire“, sagte Kazmierczak. „Da habe ich gesagt: Eine normale Kleinstadt vielleicht nicht. Aber ich komme aus Kleve.“