Kunst in Kalkar : Ausstellung „Im Verborgenen“ präsentiert

Schüler des Kalkarer Jan-Joest-Gymnasiums präsentierten Kunstwerke im Städtischen Museum.

Die lange Arbeit hat sich gelohnt. Endlich konnten die Schülerinnen und Schüler des Kunstprojektkurses der Qualifikationsphase 2 des Jan-Joest-Gymnasiums in Kalkar ihre Ausstellung zum Thema „Im Verborgenen“ eröffnen. Unter der Leitung von Anke Sommer kreierten die 16 Kunstbegeisterten in den vergangenen Monaten in Einzel- und Partnerarbeit individuelle Kunstwerke in Form von Zeichnungen, Fotografien und Installationen. Bei der Eröffnungsveranstaltung waren alle Künstler vor Ort und standen stolz für Fragen und Erfahrungsberichte zur Verfügung. In entspannter Atmosphäre konnten die Gäste sich dann bei Getränken über die selbst kreierten Darstellungen austauschen.