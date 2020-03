Digitalisierung : WLAN und App locken ins Schloss Moyland

Durch Fördermittel des Landes konnte das Museum zwei Schritte Richtung Digitalisierung gehen: Der Ausbau vom Besucher-WLAN über das gesamte Gelände sowie die Entwicklung der Museumsapp.

„Das tolle ist, dass wir die App flexibel gestalten und Inhalte problemlos einpflegen können“, sagt Tuchard. So stünde die Anwendung noch am Anfang. Zu den aktuell vier Quizzen zu Beuys und dessen Werke, sollen weitere folgen – auch zu der Mitte März eröffnenden Ausstellung zu Friederike Hinz. Auf die Kunstvermittlung und den Spaß an Wissen solle mit der App Wert gelegt werden. Sie kann zur Vor- und Nachbereitung des Museumsbesuchs oder auch ganz interaktiv in der Ausstellung genutzt werden. Manche Frage zielt genau darauf ab: „Welcher Stempel ist in der Vitrine in Raum 44 nicht zu finden?“