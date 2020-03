Tanzturnier in Goch : Gardetanz als sportlicher Wettbewerb

Zum 29. Gardetanzturnier im Gocher Kastell begrüßte die 1. GGK Rot-Weiß 28 karnevalstreibende Vereine aus Nah und Fern. Rund 800 Zuschauer sahen die Garde-, Show- und Solotänze.

Sie trainieren das ganze Jahr über mehrmals pro Woche, zeigen ihr Können jedoch nur zur „fünften“ Jahreszeit. Eine Gelegenheit für Gardetänzerinnen, auch nach den tollen Tagen noch einmal aufzutreten und ihre Leistung in einem sportlichen Wettbewerb zu präsentieren, sind Gardetanzturniere. Seit 1991 veranstaltet die 1. Große Gocher Gocher Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß (GGK) ein solches Turnier. Es fand nun, vier Tage nach Aschermittwoch, im Gocher Kastell statt. Dort herrschte vom frühen Sonntagmorgen bis zum Abend reges Treiben, Kommen und Gehen. Die Zuschauer – über den Tag verteilt waren es rund 800 – standen teilweise dichtgedrängt an Stehtischen, dazwischen huschten große und kleine Tänzerinnen, schon kostümiert und geschminkt für den Auftritt. Wie Achim Elbers, Pressesprecher der GGK, mitteilte, gab es keine Absagen aus Angst vor dem Corona-Virus.

28 Vereine aus der näheren und weiteren Umgebung nahmen teil, von den ursprünglich gemeldeten 79 Tänzen wurden vier in letzter Minute abgesagt. Begonnen wurde mit dem klassischen Gardetanz in der Schülerklasse bis 11 Jahre. Sogleich zauberten die Tänzerinnen noch einmal die besondere Atmosphäre ihrer Auftritte der vergangenen Wochen auf die Bühne. Es glitzerte in allen Farben der verschiedenen Vereine, die Musik erinnerte an die schönen Feier-Stunden, das Publikum war begeistert. Und doch ging es dieses Mal auch um Pokale. Eine fünfköpfige Jury bewertete nach einem detaillierten Punktesystem.

Was wurde bewertet? „Beim Gardetanz schauen wir auf Schrittvielfalt, Choreografie, Schwierigkeitsgrade wie Räder und Spagat und ob synchron getanzt wird“, erläuterte Julia Berger aus Nettetal. Sie war zum dritten Mal als Jurorin in Goch dabei und tanzt auch selbst noch aktiv. „Beim Turnier zu tanzen ist schon ein bisschen anders als im Karneval“, gab sie zu. „Wir sagen immer, dass wir keine Power für eine Zugabe sparen müssen, also geben wir noch mehr Gas und achten auf Genauigkeit“, erklärte sie. In der Kategorie Showtanz werde zusätzlich auf das Kostüm, die Musik und die Umsetzung einer „Geschichte“ geachtet. Und in allen Kategorien spiele die Ausstrahlung und der sichtliche Spaß an der Sache eine große Rolle.