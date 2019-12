Kalkar : Kids4Kids vom Jan-Joest-Gymnasium unterwegs

Kalkar Beim Weihnachtsgottesdienst des Kalkarer Gymnasiums sammelten die Schüler Geld für bedürftige Kinder.

Aber zuerst einmal gingen die Lichter aus: Kerzen der Hoffnung erloschen beim Bericht über die Lage der Kinder. Streit in den Familien wächst, wenn Eltern arbeitslos oder mittellos sind. Kinder werden zu Dieben und sie bleiben aus der Schule weg. Pfarrer Thomas Hagen band die Themen der jungen Leute in seiner Ansprache gut zusammen. Die kids4kids suchten selbst nach neuen Wegen, formulierten Fürbitten und entzündeten Hoffnungslichter zu den eigens verfassten Gebeten. Dann kam die Aufforderung zur Kollekte. Die kids4kids gingen mit den Körbchen durch die Reihen. Am Ende passte das Geld aus der voll besetzten Nicolai-Kirche so gerade in ein schweres, mit vielen Scheinen gefülltes Körbchen. Schüler hatten anscheinend die Botschaft verstanden und vom Taschengeld abgezweigt. Zu den 490 Euro kamen in dieser Aktion noch einmal 719 Euro dazu, so dass nun 1190 Euro weiter gegeben werden können an das Straßenkinderprojekt. Der Titelsong „Mensch, wo bist du?“, gesungen vom Chor des Gymnasiums unter der Leitung von Musiklehrer Sascha Litjens, hatte Früchte getragen: Wenn Gott an Weihnachten um der Menschen willen Mensch wird, kann der Mensch nur als Mensch sich in den Nöten anderer Menschen zeigen.