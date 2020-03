Interview Prof. Florian Wichern : Pilze sollen die Kartoffel schützen

Info

Sorten In sind Deutschland etwa 120 Speisekartoffelsorten zugelassen. Je nach Region spielen aber nur etwa 10 bis 15 Sorten am Markt eine Rolle. Die verschiedenen Kartoffelsorten unterscheiden sich insbesondere hinsichtlich Aussehen, Geschmack, Reifezeiten und Kocheigenschaften.

Die traditionellen Anbaugebiete für Frühkartoffeln in Deutschland liegen in Baden, in der Pfalz, am Niederrhein und im Raum Hannover.

2004 wurden in Deutschland durchschnittlich 66,8 kg pro Person verbraucht. Die Dürrejahre machten den Produzenten scwher zu schaffen.