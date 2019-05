Tafel Kalkar : Tafel Kalkar mahnt Wertschätzung von Essen an

kalkar Die Kalkarer Tafel nutzt ihr zehnjähriges Bestehen, um die Bevölkerung dazu einzuladen, über Ernährung nachzudenken.

Fast jeder weiß es, aber zum zehnjährigen Bestehen der Kalkarer Tafel dürfen gerne noch mehr Menschen kommen, um sich über die wichtige Arbeit der Ehrenamtler zu informieren. Wenn am kommendne Samstag, den 11. Mai, ab 11 Uhr in der Bürgerbegnungsstätte Altkalkar an der Birkenallee 8 gefeiert wird, geht es aber nicht nur um die Versorgung Bedürftiger mit gespendetem Essen, sondern auch um das Thema Ernährung insgesamt. „Love the waste - verteilen statt verschwenden“ heißt die Ausstellung des Bundesverbandes Tafel Deutschland, die an diesem Tag zu sehen sein wird.