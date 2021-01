Schnee in Kleve : Winteridyll im Klever Land

Während in den Hoehenlagen noch Schnee liegt, ist er in der Niederung schon wieder getaut. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Die Idylle hielt nur kurz, lud aber ein, den Sonntag zu genießen. Laut Polizei blieb es auch auf den Straßen ruhig, Personen kamen nicht zu Schaden.

Es waren dicke nasse Flocken, die in der Nacht vom Himmel fielen. Sie überzogen das Klever Land mit einer weißen Decke und verwandelte es für kurze Zeit in eine idyllische Winterlandschaft, die unsere Fotografen Gottfried Evers und Markus van Offern fotografierten. Allerdings taute der Schnee am nächsten Morgen bis am frühen Nachmttag in großen Teilen wieder weg: Es war zu warm und die Sonne tat ihr übriges.