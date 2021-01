Tod eines Ratsmitgliedes : Corona-Schicksal aus Kleve bewegt auch Krefelder Politik

Krefeld Der Mann hatte sich mit anderen Sozialdemokraten infiziert – im Zusammenhang mit seiner politischen Arbeit.. Der Klever Rat tagt nun vorerst nicht mehr.

Die Frage, wo der Klever und die sechs anderen SPD-Mitglieder sich angesteckt haben, war in Kleve insofern von politischer Bedeutung, weil es auch dort wie in Krefeld im Dezember eine Debatte um die Verschiebung der Ratssitzung beziehungsweise die Delegation der Entscheidungen in den Hauptausschuss gegeben hatte. Die SPD drängte auf Verschiebung, CDU und Grüne lehnten das ab, auch aus der Überzeugung, dass man eine Ratssitzung sicher durchführen könne. Am Ende folgte eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Klever Rat dem Vorschlag, Ratsentscheidungen in den kleineren Hauptausschuss zu delegieren. Dieses Modell hatte in Krefeld keine Mehrheit gefunden.