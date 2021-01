Ratingen und Heiligenhaus : Feuerwehren im Schnee-Dauereinsatz

Ratingen/Heiligenhaus Wintereinbruch – kurz, aber heftig: Zu 15 Einsätzen rückte allein die Ratinger Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen aus, beseitigte Schäden durch abgeknickte und umgestürzte Bäume. In Heiligenhaus waren die Ruhrstraße und Teile der Isenbügeler Straße zeitweise gesperrt.

Einsatzschwerpunkt waren die abschüssige Ruhrstraße Richtung Kettwig und Teile der Isenbügeler Straße, also vor allem der Norden der Stadt an der Stadtgrenze zu Essen. Die beiden Straßen blieben während der Arbeiten zeitweise gesperrt, wie die Kreispolizei auf Anfrage bestätigte. In Heiligenhaus waren 20 Feuerwehrleute im Einsatz. Sie waren um die Mittagszeit noch unterwegs. Bayer hatte da schon eine dringende Empfehlung: „Die Schneelast auf den Bäumen kann für Spaziergänger Gefahren mit sich bringen. Besser auf Waldwanderungen verzichten.“

Am Mittag stellte sich die Lage für die Feuerwehr Ratingen so dar: Auch hier hatte der Wintereinbruch zahlreiche Einsätze mit sich gebracht. „Bereits um 4.27 Uhr gingen erste Meldungen über aufgrund der Schneelast umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste ein“, teilte Einsatzleiter Ralf Peter Rosenau mit.

Betroffen waren Verkehrsflächen der Stadtteile Mitte, Tiefenbroich, West, Homberg, Lintorf, Hösel sowie die Autobahnen 52 und 44. Dort waren neben der Berufsfeuerwehr die örtlichen Standorte im Einsatz. Bis 13 Uhr waren bereits fünfzehn Einsätze dieser Art gemeldet worden. Auf einem Parkplatz an der Liebigstraße kam es, wie Rosenau weiter mitteilt, in diesem Zusammenhang zu einer erheblichen Beschädigung von parkenden Fahrzeugen.

Mit diesen Einsätzen setzte sich in Ratingen ein Wochenende fort, das für die Feuerwehr schon unruhig begonnen hatte. Am Freitagnachmittag mussten die Retter zu einem als Waldbrand gemeldeten Vorfall an die Stadtgrenze in Breitscheid ausrücken. Dort hatten gelagerte Baumstämme gebrannt. Und Freitagabend hatten Bewohner eines Hauses an der Poststraße „Brandgeruch“ bemerkt. Dessen Quelle war aber wohl eine holzbefeuerte Heizung, so die Feuerwehr.