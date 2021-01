Fußball : 1. FC Kleve startet mit der Kaderplanung

Kleve Der Oberligist will versuchen, die Mannschaft zusammenzuhalten. Allerdings erschwert der Corona-Lockdown die Sichtung potenzieller Neuzugänge.

Die ersten Vertragsgespräche haben die Kaderverantwortlichen des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve, der in der aktuell unterbrochenen Saison auf Tabellenplatz fünf steht, bereits aufgenommen. „Es ist vorstellbar, dass wir schon in Kürze der Öffentlichkeit etwas vermelden können“, sagt Vorsitzender Christoph Thyssen. Zudem hat der 1. FC Kleve die wichtigste Personalie bereits vor knapp einem Jahr geklärt. Damals verlängerte der 43-jährige Trainer Umut Akpinar genauso wie Lukas Nakielski, Coach der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga, seinen Vertrag um zwei weitere Jahre.

„Wir sind da also in der günstigen Situation, in dieser Richtung keine Gespräche führen zu müssen“, sagt Thyssen. Nun sei man bestrebt, das Gros des Kaders zusammenzuhalten. Allerdings dürfte sich die Planung in Corona-Zeiten deutlich komplizierter als gewohnt gestalten. „Man kann sich eigentlich nur mit Spielern befassen, die man kennt und mit denen man vielleicht in der Vergangenheit bereits gesprochen hat. Im besten Fall hat man die Spieler sogar schon einmal spielen sehen, damit man einen umfassenden Eindruck hat“, sagt Thyssen.