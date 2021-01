Fußball : 1. FC Kleve: Thorsten Fronhoffs bleibt Coach der A-Jugend

Thorsten Fronhoffs wird im Sommer in seine vierte Saison als A-Jugend-Trainer des 1. FC Kleve gehen. Foto: TF

Kleve Der 41-Jährige wird auch in der kommenden Saison die Richtung beim Niederrheinligisten vorgeben. „In Kleve fühle ich mich äußerst wohl“, sagt er.

Bei den A-Junioren des 1. FC Kleve herrscht frühzeitig Klarheit. Thorsten Fronhoffs hat seinen Vertrag als Coach des Fußball-Niederrheinligisten um eine weitere Saison verlängert. Der Trainer aus Sevelen hatte im vergangenen Sommer mit der U 19 den Aufstieg geschafft und geht damit schon in seine vierte Spielzeit am Bresserberg. „In Kleve fühle ich mich äußerst wohl. Ich freue mich sehr darauf, weiter den Klever Weg mitzugehen“, sagt Fronhoffs. Insbesondere der Austausch mit Lukas Nakielski, Coach der zweiten Mannschaft, und Umut Akpinar, Trainer des Oberliga-Teams, funktioniere hervorragend. „Das Arbeiten mit ambitionierten, jungen Spielern, die motiviert bei der Sache sind, macht hier großen Spaß“, so Fronhoffs.