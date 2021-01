Sport in der Corona-Krise : Videokonferenz für die Fußball-Oberliga

Kleve Die Klasse bleibt das Sorgenkind im Verband Niederrhein. Es droht sogar eine Saison ohne Wertung. Absteiger in die Klasse wird es auf jeden Fall geben, weil die Regionalliga schon 50 Prozent ihrer Spiele ausgetragen hat.

Der Fußball-Verband Niederrhein will jetzt am heutigen Dienstag, 18.30 Uhr, mit den Oberliga-Vereinen in einer Videokonferenz besprechen, was überhaupt noch möglich ist. Die Klubs sollen dann sagen, wie sie sich eine Fortsetzung der Saison vorstellen könnten – wann immer das auch sein wird. Die Erkenntnis, das allenfalls nur noch die Hinrunde beendet werden kann, ist bei Trainern und Funktionären längst gereift. Doch der Oberliga läuft die Zeit davon. Jede Verlängerung des Lockdowns, der am heutigen Dienstag von der Politik wohl noch verschärft wird, lässt die Chancen sinken, dass wenigstens die Hälfte der Spiele ausgetragen werden kann. Die Suppe, die sie jetzt auslöffeln müssen, haben sich die Vereine dabei selbst eingebrockt. Denn sie haben mit Mehrheit dafür gestimmt, die Oberliga nicht in zwei Gruppen aufzuteilen, sondern in einer Staffel zu spielen.