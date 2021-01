Museum Schloss Moyland : Ein Schloss in den Bäumen

Bedburg-Hau-Moyland Mitte des Jahres soll der erste Spatenstich für das Schloss zwischen den Bäumen im Moyländer Park sein. Für das hölzerne Kletterprojekt hat der Förderverein Spenden in Höhe von über 120.000 Euro gesammelt.

Die kleine Burg in den Bäumen des Moyländer Parks nimmt konkrete Formen an. Frank Ruffing, Vorsitzender des Fördervereins Museum Schloss Moyland, hofft, dass der erste Spatenstich schon in der Mitte des Jahres gemacht werden kann. Es ist ein Vorhaben für den Schlosspark, der einerseits in seiner geschichtlichen Substanz wieder auf Vordermann gebracht werden und andererseits zukünftig für die kleinen Museumsbesucher zusätzliche Attraktionen bieten soll. Dafür hat der Kalkarer Architekt Gunnar Ader ein kleines Schloss Moyland geplant, das zwischen den Bäumen hängt und erklettert werden kann. Vier Türme und viel Fläche bietet dieses Baum-Moyland, es wird weitere Plateaus geben und zum Abschluss einen so genannten Flying Fox, eine Seilrutsche hinunter auf den Boden.