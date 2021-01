Sport in der Corona-Krise : Tischtennis: WTTV denkt über Saisonabbruch nach

Niederrhein Der Westdeutsche Verband will sich mit dem Thema befassen, wenn sich direkt nach den Osterferien kein Spielbetrieb realisieren lässt. Der Deutsche Tischtennis-Bund hat noch nicht entschieden, wie es in den höheren Ligen weitergeht.

„Es ist traurig, aber nicht zu ändern: Unser Nachwuchs hat kein Training mehr, ihm fehlt möglicherweise ein ganzes Jahr der Weiterentwicklung. Hoffnungen auf gute Platzierungen und Aufstiege platzen auch. Ganz abgesehen davon, dass gute Leistungen bei Kreis- und Bezirksmeisterschaften auch immer ein Motivationsfaktor waren. Auch diese Wettbewerbe sind entfallen. Der Neuanfang wird wohl nicht einfach“, sagt Otto Weber, Gründungsmitglied und Ehrenvorsitzender des TTC Straelen/Wachtendonk. Ihm würden als älteres Mitglied vor allem die Trainingsabende in der Halle und die Atmosphäre der Heimspiele fehlen. „Aber das ist wahrscheinlich einfacher zu verschmerzen“, so Weber.

Sport in der Corona-Krise : So plant der Fußball-Kreis Kleve/Geldern den Re-Start

Der Deutsche Tischtennis-Bund hat noch nicht entschieden, wie es in der Dritten Liga und der Regionalliga, in der die Damen-Teams von WRW Kleve aufschlagen, weitergeht. Die Vereine sollen Anfang März neue Informationen erhalten, vorher ist auch noch kein Spielbetrieb geplant. Es wird dabei überlegt, die Saison mit Block-Spieltagen zu beenden. Das bedeutet: Die Klubs sollten an einem Wochenende an einem Ort mehrere Partien austragen.