Verkehrsunfall : 16-Jährige in Kleve lebensgefährlich verletzt

Kleve Die junge Kleverin wollte die Lindenallee überqueren. Dabei lief sie vor das Auto eines 84-Jährigen. Die Jugendliche wurde von dem Seat erfasst und durch den Aufprall lebensgefährlich verletzt.

Eine 16-jährige Jugendliche ist bei einem Verkehrsunfall in Kleve lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 13.40 Uhr auf der Lindenallee, Ecke Weyerstraße. Die 16-jähriges Kleverin wollte die Lindenallee auf Höhe einer Verkehrsinsel überqueren und trat auf die Straße, so die Polizei. Dabei lief sie unmittelbar vor den Seat eines 84-jährigen Mannes aus Kleve, der mit seinem Wagen die Lindenallee in Richtung Hoffmannallee befuhr. Die 16-Jährige wurde von dem Seat erfasst und durch den Aufprall lebensgefährlich verletzt. Die hinzu gerufenen Rettungskräfte brachten das Mädchen nach Erstversorgung mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kleve wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Lindenallee wurde während der Unfallaufnahme zwischen Nassauerallee und Triftstraße voll gesperrt. Die Angehörigen der 16-Jährigen werden durch den Opferschutz der Polizei Kleve betreut.