Kommunalchefs im Wunderland : Bürgermeister inspizieren das Impfzentrum

Kreis Kleve Die kommunalen Leiterinnen und Leiter ziehen ein positives Fazit. Es sei genügend Platz vorhanden, um bei Impfwilligen Vertrauen in die Abläufe zu schaffen. Die Einrichtung soll von Freitag bis Mittwoch geöffnet sein.

Die Öffnungszeiten der ersten beiden Wochen (14 bis 20 Uhr) wurden landeseinheitlich festgelegt, denn die verfügbare Menge an Impfstoff sei nach wie vor begrenzt. Deshalb sei geplant, das Impfzentrum zunächst an sechs Tagen in der Woche von freitags bis mittwochs zu öffnen. „Wir wollten auf jeden Fall an beiden Wochenend-Tagen öffnen, damit möglichst viele Angehörige und Bekannte Zeit für die Begleitung der impfwilligen Personen haben“, begründet Landrätin Silke Gorißen die ungewöhnlichen Öffnungszeiten.