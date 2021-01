Sport in der Corona-Krise : So plant der Fußball-Kreis Kleve/Geldern den Re-Start

Kreis Kleve In der Kreisliga A werden die geplanten Auf- und Abstiegsrunden gestrichen. Die B- und C-Ligen absolvieren nur eine Einfachrunde. Die Saison könnte so auch noch beendet werden, wenn erst im Mai gespielt werden kann.

Der Fußball-Kreis Kleve/Geldern hat die Konsequenz, die zu erwarten war, daraus gezogen, dass sich der Amateursport mittlerweile schon seit gut drei Monaten im Lockdown befindet und vorerst kein Ende der Einschränkungen in Sicht ist. Er hat den Vereinen am Donnerstagabend mitgeteilt, wie die Saison in den Kreisligen fortgesetzt und beendet werden könnte, wenn die Corona-Pandemie dies überhaupt zulässt. In den beiden Staffeln der Kreisliga A soll versucht werden, die Hin- und Rückrunde auszutragen. Die anschließend geplanten Auf- und Abstiegsrunden entfallen. Über die Auf- und Abstiegsregel für diese Klasse will der Fußball-Kreis später informieren. In den Kreisligen B und C soll nur die Hinrunde beendet werden.