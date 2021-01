Kostenpflichtiger Inhalt: Bürgerstiftung Till-Moyland : Traditions-Gaststätte „Zur Dorfschmiede“ soll gleich nach dem Lockdown wieder eröffnen

Die Gaststätte „Zur Dorfschmiede“ soll nach Ende des Corona-Lockdowns wieder öffnen. Die Bürgerstiftung Till-Moyland wird den Betrieb übernehmen. Aktuell laufen Renovierungsarbeiten.

Bedburg-Hau-Till-Moyland Die Bürgerstiftung Till-Moyland will sofort mit dem Ende des Corona-Lockdowns die Traditions-Gaststätte „Zur Dorfschmiede“ in Till in Betrieb nehmen. Der Vorsitzende Hans-Peter Linzen erläutert die Einzelheiten zur geplanten Wiedereröffnung.