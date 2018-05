Kreis Kleve : Kreiskulturtage: Es ist angerichtet

Andreas Schmittens Installation "Bürgerwehr" aus der Olbricht Collection im Klever Museum. Foto: Museum Kurhaus/Niels Schabrod

Kreis Kleve Im Kreis Kleve öffnen am 12. und 13. Mai Museen und Theater ihre Pforten bei freiem Eintritt für alle. Das Wochenende lädt ein zu einer Tour durch die Vielfalt der Kultur zwischen Emmerich und Wachtendonk.

Den großen Auftritt hat das Museum Kurhaus Kleve zu den Kreis Klever Kulturtagen: Die "Wartende" des Bildhauers Andreas Schmitten steht elegant vor dem Klever Museum. 3,5 Tonnen bringt die sechs Meter hohe Skulptur mit einem Durchmesser von 2,5 Meter auf die Waage. Sie kündet vor dem Haus davon, dass drinnen große Kunst zu sehen ist. Schließlich gilt der 1980 geborene Schmitten momentan als einer der gefragtesten Bildhauer in der Republik und bekommt seine erste Einzelausstellung im Museum Kurhaus. Die Eröffnung (Sonntag um 11 Uhr) ist perfekt getimt zu den Kreis Klever Kulturtagen (KKK) am Samstag, 12. Mai, und am Sonntag, 13. Mai.

Die KKK leben vor allem von der Vielfalt des Angebots: Neben den landesbedeutenden Museen wie Kurhaus und Schloss Moyland haben auch die Kleinen aus der Szene ihren großen Auftritt: In der Heilig-Geist-Kirche in Geldern zeigen die Freizeitkünstler Geldern eine Gemäldeausstellung und im Wasserturm am Bahnhof der Herzogstadt im Süden des Kreises präsentiert der KUHnst-Turm Niederrhein die Ausstellung "Alles nur Theater", sagt Kreis-Sprecherin Ruth Keuken.

Ganz wichtig, dass in Zeiten aufkeimenden Antisemitismus die Bürger, die sich um die Synagoge Issum kümmern, Flagge zeigen. Hier wird Sonntag von 14 bis 17 Uhr die Ausstellung "Jüdisches Leben am Niederrhein" mit einer Filmvorführung (15 Uhr) zum jüdischen Alltag im Rheinland ergänzt - in der einzigen erhaltene ehemalige Dorfsynagoge am unteren Niederrhein.



In der Issumer Herrlichkeitsmühle gibt es zur gleichen Zeit Mühlenführungen und im His-Törchen die Geschichten der Pop-Up-Bücher.

Zurück nach Kleve: In der Kreisstadt lädt das Künstlerhaus B.C. Koekkoek zur offenen Goldschmiedewerkstatt an beiden Tagen ebenso ein, wie zum Bummel durch die niederländische Romantik. Am Sonntag macht hier das Schementheater "Schone Schijn" Station (13 und 15 Uhr). Im Projektraum-Bahnhof 25 läuft an beiden Tagen die aktuelle Ausstellung von 13 bis 17 Uhr, ebenso, wie im Forum Arenacum in Rindern die Bilder von Christel Verhalen zu sehen sind (Sa. und So. 11 bis 17 Uhr). Das Atelier im Garten an der Frankenstraße 19 hat von 11 bis 18 Uhr an beiden Tagen seine Pforten geöffnet, und der Schwanenturm lädt zur geologischen Sammlung und den Fotoausstellungen ein (Sa. und So. 11 bis 17 Uhr). Sonntag sind die Klever Schüsterkes in ihrem Schuhmuseum von 14 bis 17 Uhr und bieten Führungen sowie einen Film über die Schuhherstellung. Um Schuhe geht's auch in der Hohen Mühle Uedem an beiden Tagen von 14.30 bis 17 Uhr. Das Theater im Fluss in Kleve bietet einen Tag der offenen Tür am Samstag von 14 bis 17 Uhr. Theater steht auch in Bedburg-Hau auf dem Programm: Das zum Theatertreffen eingeladene Stück "Bruno der Briefträger" wird von Mini-Art in der LVR-Klinik am Sonntag um 16 Uhr aufgeführt.

Wie das Kurhaus lädt auch Moyland ein, Neues zu entdecken: Kurator Alexander Grönert hat die nächste Ausstellung "Kunst.bewegt" mit Werken aus den 60er und 70er Jahren zusammengestellt, als Kunst eng mit Politik verknüpft war. Darin ein schräger Film über eine Performance in Brüssel. Dazu wird die "Zweite Haut" präsentiert mit dem Mitmach-Angebot Tailor's. Im Emmericher Rheinmuseum blickt der Besucher auf die Entwicklung der Rheinschifffahrt (Sa. 11 bis 18 und So. 10 bis 16.30 Uhr). Das Gocher Museum zeigt die Ausstellung "The long now" und lädt Sonntag um 16 Uhr zur Kuratorenführung. Im Bahnhof Goch ist um 16 Uhr das Bahn-Off mit neun Arien von Händel. Das Museum in Kevalaer zeigt diverse laufende Ausstellungen jeweils von 10 bis 17 Uhr. Das Naturparkzentrum Wachtendonk "Haus Püllen" hat einen ganzen Strauß von Veranstaltungen parat und das Royal Air-Force Museum in Weeze zeigt jeweils von 14 bis 17 Uhr 45 Jahre Luftwaffe in der Bundesrepublik am Standort Weeze. Burg Boetzelaer öffnet an beiden Tagen auch mit Burgführung (11 bis 17 Uhr). Und das städtische Museum Kalkar zeigt seine Ausstellung "Wieder sehen" an beiden Tagen 11 bis 17 Uhr. Auch das Stiftsmuseum in Wissel präsentiert jeweils von 14 bis 20 Uhr die laufenden Ausstellungen. Im Konraed Bosman Museum Rees läuft die Schau mit Werken von Roos Mannaerts. an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr.

In Kranenburg warten die feinen Ausstellungen im Katharinenhof auf Besucher (an beiden Tagen 14 bis 17 Uhr) und im Mühlenturm erfährt man viel über die Geschichte der Grenzfeste (je 12 bis 17 Uhr).

(mgr)