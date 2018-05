Emmerich: Nach Bagger-Einsatz war die Leitung tot

Emmerich Anwohner der Straße Am Busch waren seit dem vergangenen Mittwoch ohne Telefon und Internet.

Das an dem Gelände der ehemaligen Bundeswehr-Kaserne im Moment viel gearbeitet wird, bekommen die Anwohner der Straße Am Busch hautnah mit. Nicht nur, dass wegen der Arbeiten an der Zufahrt die Straße gesperrt wurde, vergangene Woche hat auch ein Baggereinsatz für tote Leitungen gesorgt. Insgesamt vier Telefon- und Internetanschlüsse der Nachbarschaft sind davon betroffen.

Per Handy wurden in der Zwischenzeit einige Anrufe bei der Störungsstelle der Telekom getätigt. Ein Mitarbeiter der Telekom-Hotline stellte Familie Harks am Montag in Aussicht, dass das Problem am kommenden Freitag behoben werden könnte. Dann wäre die Familie jedoch schon über eine Woche ohne Telefon und Internet gewesen.