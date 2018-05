Lokalsport: UTuS-Damen bleiben in Wuppertal blass

UTuS-Damen bleiben in Wuppertal blass

Svena Verhülsdonk (Bildmitte) erzielte in Wuppertal sieben Tore für Uedem. Foto: Klaus-Dieter Stade

Kleve Handball-Verbandsliga: Uedem verliert 20:26.

Das letzte Auswärtsspiel der diesjährigen Verbandsligasaison stand am Sonntagabend für die Handballdamen des Uedemer TuS auf dem Programm. Das Team von Coach Christian Dörr musste die weite Reise zur SG Wuppertal antreten. Dort setzte es für den Aufsteiger allerdings eine klare und auch in der Höhe verdiente 20:26-Niederlage.

Die Ausgangslage vor der Partie war klar: Mit einem Sieg hätten die UTuS-Damen noch einmal an Wuppertal herankommen können. Nach einer "guten Trainingswoche", so Dörr, standen auch die personellen Vorzeichen nicht schlecht. Während die Gastgeberinnen auf einige Spielerinnen verzichten mussten, fehlte auf Uedemer Seite lediglich Rückraumakteurin Natascha Gutsche.

Der Auftakt ins Spiel gelang dem Team aus der Schustergemeinde dann auch; Nach zehn Minuten führte Uedem bereits mit 6:2 und behauptete diese Führung auch bis kurz vor der Pause, ehe Wuppertal nach einem 4:0-Lauf mit einer 12:10-Führung in die Kabine ging. "Wir haben - obwohl das Ergebnis lange stimmte- schon hier keine gute Leistung gezeigt und die falsche Einstellung an den Tag gelegt", kritisierte Trainer Dörr anschließend. Nach Wiederanpfiff setzte sich dieses Bild fort. Die Gäste blieben insbesondere im Angriff zu ideenlos und mussten abreißen lassen, wodurch der Tabellenachte den Abstand auf 19:13 ausbaute. Zwar kamen die UTuS-Damen durch drei schnelle Tore noch einmal in Schlagdistanz, Wuppertal konnte dies aber kontern und das Spiel dank eines Treffers zum 21:16 zehn Minuten vor Spielende entscheiden. Nach einer ausbaufähigen Leistung der Uedemerinnen lautete das Endergebnis schließlich 26:20.