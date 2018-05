Kleve: Coco Moda: Schluss nach 33 Jahren

Kleve Exklusive Damenmode in Kleve - dafür stand 33 Jahre lang die Boutique Coco Moda. Jetzt hört Inhaberin Gaby Sprünken auf; noch etwa zwei Monate lang ist Ausverkauf, dann schließen sich die Türen des Geschäftes an der Kavarinerstraße für immer. Das Gebäude wird verkauft.

Angefangen hatte sie 1985 im ehemaligen Gebäude der Sparkasse an der Hafenstraße. Mit dem Umzug in die Kavarinerstraße begann Sprünken, sich eine Stammkundschaft aufzubauen. "Unsere Kunden haben uns so lange die Treue gehalten. Das ist toll", sagt sie. Gerne denkt sie an die Zeit der großen Modenschauen, anfangs bei Mercedes Herbrand an der Emmericher Straße und später in der Stadthalle, zurück. Auch den Zusammenhalt der Händler der Straßengemeinschaft hat die Modexpertin immer geschätzt. Jetzt freut sich Gaby Sprünken auf mehr Freizeit. "Die Geschäfte gingen gut, aber jetzt ist Zeit für einen neuen Lebensabschnitt", sagt sie.