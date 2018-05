Kreis Kleve: Spenden finanzieren Ferien für krebskranke Kinder

Kreis Kleve Die Krankenkasse AOK Rheinland/Hamburg lädt wieder zu einer Sommerfreizeit für krebskranke Jugendliche ein. Vom 7. bis 16. August veranstaltet die Kasse ihre Aktion "Sommerspaß auf Sylt".

Nach langer Krankheitsphase und Behandlungszeit brauchen an Krebs erkrankte Jugendliche Ausgleich und Erholung, um wieder Kraft, Zuversicht und innere Balance zu finden, begründet das Unternehmen. Dies gelinge am besten zusammen mit Gleichaltrigen und Freunden. So könnten sie auf Sylt fernab vom Alltag wieder neue Eindrücke und Perspektiven gewinnen. Das Besondere am Sommerspaß: Die Jugendlichen können einen Freund oder eine Freundin mitnehmen. Das Programm unter-stützt die jungen Menschen darin, eigene Fähigkeiten und Ressourcen kennen zu lernen und (wieder) zu entdecken sowie Freundschaften zu intensivieren. Diese Ferienfreizeit bietet neben Nordsee-Feeling, Sport, Action und Spaß auch Entspannung und Freiräume. Begleitet werden die Jugendlichen von Sozialarbeitern und -pädagogen sowie einem Arzt, der eine schnelle medizinische Hilfe im Notfall sicherstellt.