Sparkasse unterstützt LiKK : Verein für Landschaftspflege setzte wieder 500 Bäume

Kreis Kleve Gemeinsam mit der LBS unterstützt die Sparkasse wiederholt Baumpflanzaktionen des Vereins Landschaftspflege im Kreis Kleve (L.i.K.K.)

Die Sparkasse Rhein-Maas und die Landesbausparkasse (LBS) haben die Themen Nachhaltigkeit und Umwelt-/Klimaschutz in ihren Unternehmensstrategien verankert. Gemeinsam mit der LBS unterstützt die Sparkasse wiederholt Baumpflanzaktionen des Vereins Landschaftspflege im Kreis Kleve (L.i.K.K.), diesmal bei den Eheleuten van Wickeren in Uedem-Keppeln und Steffen Janßen in Kalkar-Neulouisendorf. Insgesamt 30 hochstämmige Obstbäume mit alten Sorten wurden mit Unterstützung freiwilliger Helfer sowie finanzieller Unterstützung durch Sparkasse und LBS frisch eingepflanzt.