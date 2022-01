Mountainbike-Strecke in Kleve : Sicherung hielt keine 24 Stunden

Kaum aufgstellt, schon eingerissen: Der neue Sicherungs-Zaun zwischen Mountainbike-Strecke und Wanderweg. Foto: Matthias Grass

Kleve Der Zaun wurde kurz nach Fertigstellung herausgerissen. Nur ein Stück steht wieder. der Verein, Stadt Kleve und Forstverwaltung hatten sich auf die Sicherung geeinigt.

Die Mountainbike-Strecke am Klever Aussichtsturm sollte zum Wanderweg an ihrem Fuß besser gesichert werden. Doch von einer ersten Maßnahme sind nur noch Rudimente erhalten, nachdem die aufgestellte Sicherung mit fünf Zaunabschnitten aus Holz nicht einmal einen Tag bestand hatte, so Anwohner.

Eine Sicherung war notwendig geworden, weil nach und nach die Moutainbike-Strecke sich den Fußweg an ihrem Ende einzuverleiben schien. So abgefahren ist die Böschung inzwischen. Und die Bremsspuren queren komplett den Weg, der auch als fuß- und radläufige Verbindung von Nimwegerstraße zum Klever Berg dient. „Die Stadt Kleve und die Forstverwaltung sind in Gesprächen mit dem Mountainbike-Verein. Der aktuelle Gestattungsvertrag soll auf Antrag des Vereins verlängert werden und in diesem Zuge wurde der Streckenverlauf vor Ort abgestimmt und im Hinblick auf Gefahrenstellen beurteilt“, erklärte der Sprecher der Stadt Kleve, Niklas Lembeck, im November.

Schließlich sei die Gefahrenstelle am Fußweg bekannt. Also sollte der Emmericher Verein, der die Strecke nutzt und pflegt, durch eine bauliche Maßnahme die Mountainbike-Strecke vom Wanderweg abgrenzen. „Zusätzlich sollen demnächst drei Hinweisschilder auf die Mountainbike-Strecke hinweisen“, sagte der Stadtsprecher im November. Beide Maßnahmen sichern Biker und Spaziergänger. Denn die Strecke fußläufig zu betreten, ist nicht ungefährlich. Kurz vor Jahreswechsel wurden dann hölzerne Pfähle in der Erde gerammt und ein zum Wald passender hölzerner Zaun aufgestellt, der den Auslauf der Fahrradfahrer und den Weg der Fußgänger trennte. Besser gesagt: trennen sollte. Denn schon am gleichen Tag lag der neue Zaun am Boden auf der anderen Seite des Wegs. Und die Bremsspuren gingen wieder über den Verbindungsweg zwischen Nimweger Straße und Klever Berg hinweg. Die Pfosten waren aus der Erde gerissen und mitsamt Zaun auf die andere Seite gezogen worden.