Stadtrat beschließt : Kleve wird ein „sicherer Hafen“ für Geflüchtete

Viele Flüchtlinge kommen mit dem Boot in Länder, von denen sie hoffen, dort sicher leben zu können. Die Stadt Kleve will sie willkommen heißen. Foto: dpa

Kleve Bei drei Gegenstimmen beschloss die Klever Ratsmannschaft, sich für die Aufnahme von Flüchtlingen zu öffnen und ihnen das Ankommen in der Stadt leichter zu machen.

Mit ihrem Beitritt zum Bündnis bekräftige die Stadt Kleve ihre bisher gelebte Praxis einer Willkommenskultur, heißt es in dem nun verabschiedeten Antrag von Bündnis 90/Die Grünen. Die teilnehmenden Kommunen stellen die schnelle und unkomplizierte Aufnahme und Unterbringung von Menschen sicher, die aus Seenot gerettet wurden und in Lagern an den EU-Außengrenzen festsitzen. Sie erklären sich bereit, mehr Geflüchtete aufzunehmen als gemäß der Verteilungsquote von Asylsuchenden gefordert wird. Schließlich sorgen sie für ein langfristiges Ankommen der Schutzsuchenden, indem sie in den Bereichen Wohnen, Gesundheit und Bildung alle notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen, um die gesellschaftliche Teilhabe der geflüchteten Menschen zu gewährleisten.