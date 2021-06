Von Abenteuer bis Sportplatz : So wird das Sommerferienprogramm der Stadt Kleve

So wird das Sommerferienprogramm der Stadt Kleve

Für Kinder und Jugendliche gibt es in den Sommerferien einiges zu erleben. Foto: dpa/Christoph Soeder

Kleve Die Sommerferien nahen, für Klever Kinder und Jugendlichen hat die Stadt wieder ein Ferienprogramm auf die Beine gestellt. Ein Überblick.

Die Corona-Pandemie beeinträchtigt weiterhin die Planung und Durchführung von Angeboten in der Kinder- und Jugendarbeit. Dennoch konnte ein Programm mit einigen Höhepunkten erstellt werden, wie die Stadt Kleve nun in einer Mitteilung schreibt.

Die traditionelle städtische Ferienmaßnahme auf dem Fingerhutshof gehört in diesem Jahr aber nicht dazu. Stattdessen wird die Maßnahme auf das Gelände der Marienschule verlegt. In den ersten drei Ferienwochen können sich jeweils 60 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren für eine Woche voller Abenteuer anmelden.

Der städtische Abenteuerspielplatz Robinson ist ebenfalls während der Ferien geöffnet. In den ersten vier Ferienwochen steht wieder Hämmern, Sägen, Kokeln, Matschen und Träume leben auf dem Programm. Auch für die inklusive Abenteuerfreizeit öffnet der „Robi“ wieder seine Tore. Vom 2. August bis 13. August können Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren hier eine spannende Zeit verbringen.

Sportbegeisterte Kinder und Jugendliche sind bei den Angeboten vom Clever Ruderclub oder der Klever Segelgemeinschaft richtig. Auch die Move Factory ist wieder mit dabei. Wer Spaß an Breakdance, Parkour und Calisthenics hat, kommt bei diese Angeboten auf seine Kosten. Nach dem Motto „Zweibeiner trifft auf Vierbeiner“ beteiligt sich der Klever Tiergarten zum ersten Mal an dem Ferienangebot der Stadt Kleve. Wer schon immer wissen wollte, was sich hinter den Kulissen des Tiergartens abspielt und sich nicht scheut, auch mal mit anzupacken, der wird im Tierpark freudig erwartet.