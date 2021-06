Abenteuer über drei Wochen : Klever Ferienmaßnahme zieht an die Marienschule

Kleve Die Angebote finden in den ersten drei Wochen der Sommerferien statt. Anmelden kann man sich dieses Jahr nur im Internet. Was für die Kinder auf dem Programm steht.

(RP) Die Ferienmaßnahme der Stadt Kleve findet in diesem Jahr nicht wie in den vergangenen Jahren üblich auf dem Fingerhutshof statt. Stattdessen wird den Teilnehmern in drei Gruppen von jeweils 20 Kindern auf dem Gelände der Marienschule in Kleve ein buntes Programm geboten.