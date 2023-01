St. Willibrord Klever Gemeinde dreht ab Sonntag in den Kirchen die Heizung ab

Die Gemeindeausschüsse der einzelnen Ortsteile haben demnach folgende Maßnahmen für ihren Ortsteil beschlossen: In Warbeyen werden die Gottesdienste in der ungeheizten Kirche gefeiert, die monatliche Tischmesse (1. Dienstag im Monat) und eine neu hinzugekommene Wortgottesfeier finden werktags im Pfarrhaus statt. In Griethausen finden die Messen in der ungeheizten Kirche statt. Sollte es zu kalt sein, kann spontan der Gottesdienst ins Jugendheim verlegt werden. Rindern feiert alle Gottesdienste im geheizten Pfarrheim. Für Keeken ist es geplant, zunächst in der ungeheizten Kirche zu bleiben. Die Werktagsmesse am Mittwochvormittag fällt aus. Eine Alternative bietet die Messe in Düffelward. Die Gemeinde in Bimmen trifft sich weiterhin in der ungeheizten Kirche; sollte es zum extremen Temperatursturz kommen, wird spontan ins geheizte Pfarrheim umgezogen. Für Düffelward und Kellen bleibt es bei den bisherigen Regelungen. Die Zeit der Winterkirche wird am Palmsonntag enden.