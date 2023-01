SB-Bäckerei verlässt Innenstadt Backwerk in Kleve überraschend geschlossen

Ein weiteres Geschäft verlässt die Klever Innenstadt. Der Unverpackt-Laden LoLa in der Gasthausstraße hat bereits geschlossen. Die Videospiel-Kette GameStop an der Großen Straße wird ebenso ihre Filiale in Kleve schließen. Fest steht zudem, dass beim Bubble-Tea-Anbieter Bubble Bros an der Kirchstraße im Februar das Licht ausgeknipst wird. Nun weist erneut ein Schild Kunden auf die Schließung eines Geschäfts hin. Die Filiale des SB-Bäckers Backwerk in der Fußgängerzone hat dichtgemacht.