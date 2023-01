Vereine kämpfen mit Nachwuchs Kleve sucht neue Rettungsschwimmer – Projekt startet

Voraussetzung für eine Tätigkeit im Sternbuschbad ist ein Mindestalter von 18 Jahren sowie das DLRG-Rettungsschwimmabzeichen in Silber. „Die zu erbringenden Leistungen für den abschließenden Erwerb des Rettungsschwimmabzeichen Silber schaffen alle geübten Schwimmer“, sagt die Ausbildungsleiterin der Ortsgruppe Kleve, Eva Kersten. Zu den rettungsspezifischen Übungen gehören das Abschleppen, Befreiungsgriffe, sowie das Strecken- und Tieftauchen. Eingeschlossen darin ist auch eine theoretische Unterrichtseinheit im Schulungsraum des DLRG-Hauses in Kellen, die unter anderem auch die Grundlagen für eine Herz-Lungen-Wiederbelebung vermittelt, so Kersten.