Mehrere Einbrüche Kirchen in Monheim bleiben vorerst geschlossen

(cebu) Da es in den letzten Tagen wiederholt zu Einbrüchen in der Kirche St. Gereon und seit Dienstag auch in der Kirche St. Dionysius gekommen ist, wurde nach Rücksprache mit der Polizei vereinbart, dass beide Kirchen bis auf weiteres nur noch zu den Gottesdienstzeiten (auch zu den Schulgottesdiensten und Anbetungen) geöffnet sind.