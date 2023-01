Große Evakuierung möglich Bombenverdacht in Klever Innenstadt – Arbeiten in entscheidener Phase

An der Wasserstraße in Kleve wurden in den vergangenen Wochen umfangreiche Tiefbauarbeiten durchgeführt, um zu einem Bombenverdachtspunkt vorzudringen. Der liegt nicht nur ungewöhnlich tief im Erdreich verborgen. Erschwerend kommt hinzu, dass sich der Verdachtspunkt im Bereich des Grundwassers befindet – die Baugrube musste mit Hilfe von Spundwänden gesichert werden. In der kommenden Woche werden Erdarbeiten im Spundwandkasten durchgeführt, sodass erneute Sondierungsmaßnahmen durchgeführt werden können. Sollte sich der Bombenverdacht dabei bestätigen, muss die Kampfmittelräumung umgehend erfolgen.