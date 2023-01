Uedemer Straße stundenlang gesperrt Feuer am Meyerhof in Kleve – Scheune abgebrannt

Großeinsatz für die Klever Feuerwehr am Montagmorgen. Gegen 10.35 Uhr wurden die Einsatzkräfte an die Uedemer Straße gerufen. Dort stand eine Scheune in Vollbrand. „Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Dach“, sagt Florian Pose, Sprecher der Klever Feuerwehr. Die Löschzüge Süd, Kleve und Kellen waren mit insgesamt 60 Feuerwehrleuten im Einsatz, nach gut eineinhalb Stunden waren die Flammen gelöscht. „Die Scheune ist komplett niedergebrannt“, sagt Pose. Sie sei bisher zum Unterstellen genutzt worden, unter anderem für Wohnmobile, so der Feuerwehrsprecher. Menschen befanden sich in der Scheune nicht, wohl aber im benachbarten Wohnhaus. Sie wurden in Sicherheit gebracht.