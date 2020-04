Kleve Bauausschuss : Politik macht Druck wegen Schulen

Kleve Demokratie in Corona-Zeiten ist möglich: Der Bau- und Planungsausschuss tagte turnusgemäß – aber im großen Ratssaal und unter besonderen Bedingungen: Einlasskontrollen und Ankündigung einer Maskenpflicht fürs Rathaus.

Politik erwartet Bericht der Verwaltung über Zustand der Schulen

Die oft auf den letzten Drücker eingebrachten Anträge der Offenen Klever (OK) haben es in der Regel nicht leicht in der Klever Politik. Doch der von Anne Fuchs angekündigte Antrag zur Öffnung der Schulen an das Gebäudemanagement der Stadt Kleve (GSK) wurde durchgängig auch von den anderen Parteien ausdrücklich begrüßt: Fuchs erwartet von der Verwaltung einen Bericht über den Zustand der Schulen – unter anderem ob sie die in Corona-Zeiten notwendigen Hygiene-Bedingungen erfüllen können, ob sie genügend Raum für kleine Klassen haben. Schließlich, dass die Stadt, wolle sie eine Maskenpflicht an Schulen einführen, dafür finanzielle Mittel bereitstellen müsse. Der Antrag kam auf die Tagesordnung, wurde in der Diskussion von allen begrüßt (wie die meisten auch bemängelten, der Antrag sei zu spät) und wurde dann – auch um der Verwaltung Zeit zu geben, den gestellten Fragenkatalog zu beantworten – auf den Hauptausschuss verwiesen. Dort soll dann ausführlich über den Stand der Dinge berichtet werden: Was das Baudezernat betrifft ebenso, was das Schuldezernat betrifft. Rauer versuchte in Sachen Baudezernat die Geister zu beruhigen, dass die Schulen der Stadt Kleve die Standards in Sachen Hygiene erfüllen.