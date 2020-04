Fußball : Geballte Power im Doppel-Pack

Anna (links) und Sophie Schneider gehören zu den größten Talenten des Förderzentrums „Kämpferherzen“ in Warbeyen. Die Fußballerinnen haben ehrgeizige Ziele. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve-Warbeyen Drei Zwillingspärchen spielen beim VfR Warbeyen in der Niederrheinliga. Wir stellen sie der Reihe nach vor. Anna und Sophie Schneider verbindet nach einer Odyssee von Umzügen ein besonderes Band. Beide sind mit viel Talent gesegnet.

Anna und Sophie Schneider eint ein blindes Verständnis. Anna beendet die Sätze von „Finnie“, sie knüpft wiederum nahtlos an die Aussagen ihrer Zwillingsschwester an. Die 17-Jährigen sind zwei der vielversprechendsten Spielerinnen des Talentförderzentrums „Kämpferherzen“. Seit dieser Saison kicken sie in der Niederrheinliga-Mannschaft des VfR Warbeyen. „Wir hocken sehr viel aufeinander und machen fast alles zusammen“, sagt Anna. Die Schneider-Zwillinge sind eines von drei Zwillings-Pärchen, die für das von Trainer Sandro Scuderi betreute Team auflaufen. Auch Chloé und Zara Rickes (18 Jahre) sowie Alysha und Kira Zemlin (17) schreiten als Einheit durchs Leben. Wir stellen die Zwillingspärchen in loser Reihenfolge vor.

Sophie war es, die als erste Tochter der Familie Schneider das Licht der Welt erblickte. Doch Anna ließ nicht lange auf sich warten, eine Minute und einen Kaiserschnitt später wurde sie geboren. Heute besuchen beide die elfte Klasse des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums in Kleve. In der hiesigen Fußball-Szene macht das Duo seit der Spielzeit 2009/10 auf sich aufmerksam. Die ersten Schritte gingen die Mädchen bei der SV Bedburg-Hau, die sich wenig später dem Projekt „Kämpferherzen“ anschloss, im vergangenen Jahr allerdings ausstieg. Anna und Sophie aber blieben der Mission treu. Mit dem Fußball begannen die Schneider-Zwillinge jedoch im Ausland.

Info Die Schneider-Zwillinge in der Saison 2019/20 Laufbahn Nach Jahren in der Jugend-Abteilung kicken Anna und Sophie Schneider in dieser Saison erstmals im Seniorinnen-Bereich. Sie spielen für die Frauen-Mannschaft des VfR Warbeyen in der Niederrheinliga um den Aufstieg. Bilanz Anna Schneider kommt in der nun unterbrochenen Spielzeit auf zehn Einsätze und ein Tor. Sophie Schneider gelangen in zehn Partien zwei Treffer.

Da ihr Vater lange im Dienst der Bundeswehr stand, blicken Anna und Sophie schon auf mehrere Umzüge zurück. Viele Jahre lebten sie im Großraum Dallas in den Vereinigten Staaten, wo sie sich für den Fußball begeisterten. „Unser großer Bruder hat uns auf den Geschmack gebracht“, sagt Sophie. Außerdem sei die Begeisterung für Frauenfußball in den USA groß, das Hobby daher naheliegender als in Deutschland.

Später zog es die Familie dann nach Schleswig-Holstein, seit nunmehr zehn Jahren leben Sophie und Anna in Kleve. Doch die vielen Umzüge hätten, so erklären sie, für ein ganz besonderes Band unter den Geschwistern gesorgt. Bewusst habe man sich auch immer wieder dafür entschieden, in die gleiche Schulklasse zu gehen. „Dass wir immer wieder in einem neuen Umfeld ankommen mussten, hat uns vielleicht besonders zusammengeschweißt“, sagt Anna, die in der vergangenen Spielzeit Spielführerin der U-17-Mannschaft des VfR Warbeyen in der Regionalliga war.

Was die Schneider-Zwillinge ebenfalls seit vielen Jahren verbindet, ist der Traum des Profifußballs. „Vor einigen Jahren hatten wir die Vorstellung, irgendwann vielleicht mit dem Fußball unser Geld verdienen zu können“, sagt Verteidigerin Anna. Mittlerweile habe sich dieser Traum verflüchtigt. Immerhin treffe man in jungen Jahren meist nur auf Konkurrenz aus dem Kreis Kleve. Die habe den Teams aus Warbeyen selten etwas anhaben können. „Gerade jetzt im Senioren-Bereich merken wir allerdings, dass der Sprung zu den Profis und die Konkurrenz sehr viel größer ist“, sagt Sophie, die im zentralen Mittelfeld aufläuft.

So konzentrieren sich die Zwillinge auf andere Ziele. Anna will nach dem Abitur Medizin studieren, Sophie Grafik-Designerin werden. Doch auch sportlich sind sie weiterhin ambitioniert. Mit dem VfR Warbeyen wollen sie in die Regionalliga aufsteigen – wenn möglich noch in diesem Sommer. „Wir hätten uns den Aufstieg verdient“, sagt Sophie. Aktuell steht die Mannschaft in der Niederrheinliga auf dem dritten Tabellenplatz. Allerdings beträgt der Rückstand auf den Spitzenreiter MSV Duisburg nur einen Punkt. Zudem würde auf den VfR noch ein Nachholspiel warten, sollte die Saison trotz der Corona-Krise noch fortgesetzt werden.

Bis dahin halten sich die Nachwuchs-Kickerinnen selbst fit. Jeden Tag erhalten die Mädels von ihren Betreuern Übungen, trainieren gemeinsam über Video-Konferenzen und gehen regelmäßig im Wald joggen. „Die Mädels sind die Zukunft des Vereins. Obwohl sie noch sehr jung sind, übernehmen sie bereits viel Verantwortung“, sagt Trainer Sandro Scuderi. Anna falle seit Jahren durch ihr bemerkenswert erwachsenes Auftreten auf, Sophie sei mit einem besonderen Ballgefühl gesegnet. „Sophie ist etwas stiller, dennoch ist sie wahnsinnig wichtig für die Mannschaft“, sagt Scuderi.

Doch Anna und Sophie sind selbstkritisch genug, weiter an sich arbeiten zu wollen. Anna wolle in den nächsten Jahren an ihrer Präsenz auf dem Platz feilen. „Ich will noch mehr Sicherheit ausstrahlen und meinen Mitspielerinnen so ein noch besseres Gefühl vermitteln“, sagt sie. Sophie selbst findet, dass sie nach Fehlern im Spiel noch zu viel mit sich hadere. „Ich muss lernen, solche Fehler schneller abzuhaken und einfach weiterzuspielen“, sagt sie. Und wenn es sportlich mal nicht läuft wie erhofft, dann könne man sich immer noch auf die Zwillingsschwester verlassen.