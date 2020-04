Lokale Wirtschaft : Wirte warten auf Signal für ihre Branche

Kalkar Seit Mitte März haben die meisten Wirte keinen Umsatz mehr, viele von ihnen aber weiter hohe Kosten. Sie wollen von der Politik hören, wann es wie weitergeht. Wertvolle Wochen „draußen“ wurden nicht nachholbar verpasst.

Leere Stühle sind seit Wochen traurige Realität im Gastgewerbe. Die Wirte aus Kalkar nahmen am Freitag an einer Kampagne ihres Berufsverbands teil, die genau diesen Namen trug: „Leere Stühle“. Solche hatten die Gastronomen jetzt auf dem Kalkarer Marktplatz in lockerer Anordnung aufgestellt, daneben machte ein professionell gedeckter Tisch Lust darauf, sich niederzulassen. Doch genau das ist nicht möglich: Sämtliche Restaurants, Cafés und Kneipen in Deutschland sind seit Mitte März geschlossen. Viele Betriebe sind dadurch in ihrer Existenz bedroht. Um die Politik auf ihre desaströse Lage aufmerksam zu machen, hat der Verband zu einer Aktion aufgerufen, die vom Kreisvorsitzenden Han Groot Obbink angeführt wurde.