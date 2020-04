Einzelhandel in Radevormwald : CDU will Projekt Online-Marktplatz jetzt endlich nach vorne bringen

Jürgen Fischer erinnerte im der Ratssitzung am Dienstag an das bislang nicht umgesetzte Projekt. Foto: Volksbank

Radevormwald Bereits vor vier Jahren gab’s eine Diskussion über die Einrichtung eines digitalen Angebots. In der Corona-Krise sehen die Christdemokraten nun besonderen Bedarf.

Die CDU-Fraktion im Radevormwalder Rat möchte das Projekt eines Online-Marktplatzes für Radevormwald nach vorne bringen. Jürgen Fischer, der Bürgermeisterkandidat der Christdemokraten, erläuterte am Dienstag in der Ratssitzung, was man sich von diesem Konzept verspricht. „Gerade in den Zeiten der Corona-Krise hat es sich gezeigt, wie wichtig solch ein Online-Marktplatz beziehungsweise eine Stadt-App ist“, erläuterte Fischer. Die Werbegemeinschaft Radevormwald habe bereits ein solches Angebot „in abgespeckter“ Version geschaffen.