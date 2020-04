Vor dem Düsseldorfer Rathaus : Gastronomen planen Mahnwache mit 500 leeren Stühlen

Am vergangen Freitag gab es bereits in Dresden eine Mahnwache von Gastronomen mit mehr als 1000 Stühlen. Foto: dpa/Robert Michael

Düsseldorf Am Freitag wollen Düsseldorfer Gastronomen mit einer Mahnwache auf ihre wirtschaftlichen Probleme aufmerksam machen. Sie werden 500 leere Stühle vor das Rathaus stellen.

Am Freitag will der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Düsseldorf mit einer Mahnwache auf die wirtschaftlichen Probleme seiner Mitglieder durch die Corona-Krise hinweisen. Geplant ist, von 11 bis 13 Uhr 500 leere Stühle auf den Marktplatz vor das Düsseldorfer Rathaus zu stellen, ein Sinnbild für die Stühle in den einzelnen Betrieben, die wegen der Corona-Verordnung aktuell leer bleiben müssen.