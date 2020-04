Niersexpress : Weiterhin Gefahr für Bahnverkehr

Bedburg-Hau Die Birke, die in Bedburg-Hau auf die Bahnlinie zu fallen droht, steht noch immer. Zwar meldete sich nach sechs Wochen ein Notfallmanager der Deutschen Bahn. Doch passiert ist bislang nichts.

Gleich zwei Reaktionen auf seine Nachricht stören ihn. Zunächst bekam er von der Nordwestbahn eine Standardantwort. In der es sinngemäß heißt: Vielen Dank für den Hinweis, man werde sich so schnell wie möglich darum kümmern. Tat man aber nicht.

Erst nachdem der Fall im Bürgermonitor unserer Zeitung veröffentlicht wurde, meldete sich der Notfallmanager im Bezirk Duisburg-Nord der Deutschen Bahn, Michael Emmert. Er hatte den Artikel gelesen, in dem Klauke auf die Gefahr für den Bahnbetrieb hinweist. Was Klauke jetzt noch mehr ärgert, als die erste Rückmeldung, ist das Verhalten der Deutschen Bahn. So wird in einer Mail betont, dass es die Deutsche Bahn sei, die für die Infrastruktur auf dieser Strecke zuständig sei. „Jetzt muss ich auch noch wissen, an wen ich mich wenden muss“, sagt Klauke.