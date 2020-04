Fußball : Auch die Bezirksligisten plädieren für einen Saisonabbruch

Foto: dpa/Jan Woitas

Kreis Kleve Die Klubs aus dem Kreis Kleve sind sich einig, dass ein endgültiges Ende der Spielzeit 2019/20 vernünftig sei. Das ergab eine Videokonferenz mit dem Verband Niederrhein am Donnerstagabend.

Die Klubs der Fußball-Bezirksliga Gruppe vier sind sich unisono einig: Die unterbrochene Saison 2019/20 sollte beendet werden. Das ergab eine Videokonferenz mit dem Fußball-Verband Niederrhein (FVN). Für die Vereine scheint dies die naheliegendste Lösung in Corona-Zeiten zu sein. Zudem solle es keine Absteiger geben. Mindestens der Spitzenreiter, womöglich aber auch der erste Verfolger sollten aufsteigen, so die Meinungen. Die Folge könnten jeweils eine weitere Bezirks- und Landesliga-Gruppe in der Saison 2020/21 sein. Eine Entscheidung wird jedoch erst Mitte Mai erwartet.

Daniel Beine, Spielertrainer von Viktoria Goch, sagt: „Durch eine solche Entscheidung erhalten die Vereine die nötige Planungssicherheit. In unserer Gruppe gab es bei der Konferenz eigentlich keinen Widerstand.“ Beine hält es für sinnvoll, die Anzahl der Gruppen pro Spielklasse in der kommenden Saison zu erhöhen. „So sind auch die Fahrtstrecken kürzer und damit die Kosten überschaubarer.“

Ähnlich sieht es Sebastian Clarke, Spielertrainer der Sportfreunde Broekhuysen. „Eine andere Lösung als diese wäre doch Wahnsinn. Ein klarer und früher Schlussstrich täte allen Klubs gut.“ So sprachen sich die Sportfreunde auch für das vorgeschlagene Modell aus.

Der TSV Wachtendonk-Wankum, der mit klarem Vorsprung Spitzenreiter der Gruppe vier ist und so den Gang in die Landesliga antreten dürfte, würde profitieren. „Es wird niemals gelingen, es allen Vereinen recht zu machen. Aber diese Lösung käme dem nahe“, sagt Peter Streutgens, Sportlicher Leiter des TSV. Er würde es für fair halten, wenn der Spitzenreiter jeder Gruppe aufsteigt. Der Zweite und Dritte sollen allerdings in Relegationsspiele um den Aufstieg ziehen. „Vielleicht lässt sich das ja realisieren. Ich bin mir aber noch nicht einmal sicher, ob wir in diesem Jahr überhaupt noch spielen dürfen“, so Streutgens.

Er warnt vor den wirtschaftlichen Konsequenzen. Immerhin müssten die Klubs weiter auf die wichtigen Zuschauer-Einnahmen verzichten. Für den TSV wäre das ein Problem. Immerhin beschäftigt er nicht nur einen hauptamtlichen Geschäftsführer, sondern auch mehrere Trainer, so Streutgens. Zudem sei eine solche Entscheidung für den Wirt im Vereinshaus existenzbedrohend.

Lukas Nakielski, Trainer des 1. FC Kleve II, würde dem vorzeitigen Saisonende ebenfalls zustimmen. Allerdings missfällt ihm der Blick auf den Fußball-Verband Mittelrhein (FVM). FVM-Präsident Bernd Neuendorf bekräftigte die Absicht, die Saison über den 30. Juni hinaus zu verlängern. Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs solle am 1. September erfolgen. „Da muss ich mich schon fragen: Sind die Verbände denn so anders? Wieso zieht man da nicht an einem Strang?“, so Nakielski. Er befürchtet, dass das Vorpreschen des FVM für große Probleme sorgen dürfte – etwa auf dem Spielermarkt.

In der Gruppe fünf, in der der RSV Praest und SV Vrasselt vertreten sind, war das Meinungsbild ähnlich. 14 der 16 Teilnehmer sprachen sich für einen Abbruch aus. Für den RSV hätte das unmittelbare Konsequenzen, denn dann würden die Chancen auf den Aufstieg in die Landesliga deutlich steigen.