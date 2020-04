Landgericht Kleve : Handyraub: Gerade noch Bewährung

Goch/Kleve/Düsseldorf Die beiden Angeklagten – ein zur Tatzeit Jugendlicher aus Goch und ein Mann aus Alpen – legten vor dem Landgericht Kleve in der Schwanenburg Geständnisse ab und entschuldigten sich.

Auf der Anklagebank nahm am Freitag neben dem Gocher ein weiterer Komplize Platz: Der heute 22-jährige Alpener fuhr die beiden Räuber nach Düsseldorf und wartete dort als Fluchtwagenfahrer. Wegen Beihilfe wurde er zu 18 Monaten Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt. Geplant war es, den Handyverkäufer unter dem Vorwand zu treffen, man wolle die Handys im Gesamtwert von fast 6000 Euro kaufen – und den Mann dann unter Einsatz eines Elektroschockers auszurauben. Doch es lief nicht wie geplant. Der geständige Hauptangeklagte und auch der Geschädigte aus Düsseldorf schilderten den Ablauf vor Gericht ähnlich: Man habe sich zunächst zu zweit in der Öffentlichkeit getroffen und sei dann in die Wohnung des Düsseldorfers gegangen, um den Kauf abzuwickeln. Dort sollte dann der angebliche Halbbruder des Gochers mit dem restlichen Geld hinzustoßen

Beide Angeklagten – der Gocher und der Alpener Fahrer – legten am Freitag Geständnisse ab und entschuldigten sich für die Tat. „Die Tat ist ihm völlig über den Kopf gewachsen“, erklärte der Verteidiger des Gochers im Plädoyer. Sein Mandant sei kein „schwerer Junge“, die Tat – wenngleich kein „Kavaliersdelikt“ – nicht durchdacht gewesen. Die Jugendkammer wählte nach langer Urteilsberatung andere Worte: „Doch, meine Herren, sie sind echte Räuber. Und die Beratung hat so lange gedauert, weil es keineswegs sicher war, dass sie hier mit Bewährungsstrafen davonkommen“, so der Vorsitzende Richter. Eine „erhebliche kriminelle Energie“ sei in der sehr wohl durchdachten Tat zu erkennen. Zu den Bewährungsstrafen ordnete die Kammer Entschädigungszahlungen zugunsten des Düsseldorfers an. Der Gocher Hauptangeklagte muss zudem 100 Sozialstunden leisten.