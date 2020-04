Prozess vor dem Landgericht Kleve : Handyraub mit Elektroschocker

Vor dem Landgericht in der Schwanenburg muss sich ein Gocher wegen Raubes verantworten. Foto: van offern/van Offern

Goch Am Klever Landgericht startet Freitag der Prozess gegen einen 19-jährigen Gocher.

Ein 19-jähriger Mann aus Goch muss sich am kommenden Freitag vor der Jugendkammer des Klever Landgerichts verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten gemeinschaftlichen schweren Raub, gefährliche Körperverletzung und darüber hinaus noch den Verstoß gegen das Waffengesetz vor. Mit dem Gocher soll am Freitag auch ein 21-jähriger Gelderner auf der Anklagebank Platz nehmen. Der Gelderner muss sich wegen Hilfeleistung der zuvor genannten Taten verantworten.

Was wird den beiden jungen Männern vorgeworfen? Es geht um hochwertige Mobiltelefone. Die Handys hatte ein Internethändler auf der Plattform „eBay Kleinanzeigen“ zum Verkauf angeboten. Am 24. September 2018 soll der Gocher Angeklagte mit dem Handyverkäufer Kontakt aufgenommen haben. Zu einem Treffen kam es offenbar bereits am darauffolgenden Tag.