Keine freie City : Kleve: Radeln nur am Sonntag

Kleve Der Rat beschloss, dass an Sonntagen wenn die Geschäfte geschlossen haben, Radfahrer durch die City der Stadt fahren dürfen. Das nahm die Verwaltung wörtlich und gab die Innenstadt auch nur sonntags frei.

Jörg Cosar und Wiltrud Schnütgen sind die großen Verfechter, in Kleve auch in der City mit dem Fahrrad zu fahren - vor allem, wenn die Geschäfte zu sind. Doch bevor der Christdemokrat und die Grüne das Ansinnen durch Rat und Verwaltung hatten, waren dicke Bretter zu bohren. Dann stand der Beschluss: An Sonntagen darf in der Klever City Fahrrad gefahren werden. Doch in Zeiten der Feiertage rund um Ostern und mit Blick auf den 1. Mai stellte Jörg Cosar fest: Auf den Schildern steht nur „sonntags“.