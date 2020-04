Suche nach Giuliano Salvatore Kempen aus Goch : Vermisster Jugendlicher ist noch nicht wieder aufgetaucht

Goch/Wuppertal Seit knapp vier Wochen sucht die Polizei den vermissten 16-jährigen Giuliano Salvatore Kempen aus Goch. Dort lebt er auf dem Bongardtshof, einer Jugendhilfeeinrichtung der Diakonie. Auch die Polizei in Wuppertal ist in die Suche einbezogen.

Kempen lebt eigentlich auf dem Borgardtshof in Goch-Pfalzdorf, einer stationären Erziehungshilfeeinrichtung der Kaiserswerther Diakonie, in der Jungen untergebracht sind, die aggressive oder dissoziale Verhaltensweisen aufzeigen. Aus dieser Einrichtung hatte sich Kempen am 26. März gegen 19.15 Uhr abgesetzt und war noch am selben Abend gegen 22 Uhr mit einem Rucksack und einen Schlafsach am Gocher Bahnhof gesehen worden.